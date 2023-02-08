Перенесшая микроинсульт Понаровская появится в шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов»

Знаменитость добавила, что сразу видит артиста, поэтому на шоу ей не нужно долго решать, вставать или нет. Исполнительница пояснила, что певцов много, а артистов мало. Певцы могут петь громко и красиво, но это еще не равно артисту, уточнила Понаровская. Ей хотелось бы видеть в конкурсантах что-то цельное.