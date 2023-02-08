Перенесшая микроинсульт Понаровская появится в шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов»

Певица Ирина Понаровская появится во втором отборочном туре шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов». Артистка присоединится к сотне экспертов, сидящих в жюри.
Джазовая исполнительница знает по собственному опыту, что такое выходить на конкурс. У Понаровской, по ее словам, бывали фортепианные концерты, на которых руки тряслись от волнения. Чем дольше человек волнуется, тем дороже ему профессия, отметила певица.
«Все конкурсанты — по-настоящему глубокие ребята с замечательным, профессиональным отношением к пению, к вокалу, к материалу, который они поют, с уважением к сцене», — цитирует Понаровскую издание «Дни.ру».
Знаменитость добавила, что сразу видит артиста, поэтому на шоу ей не нужно долго решать, вставать или нет. Исполнительница пояснила, что певцов много, а артистов мало. Певцы могут петь громко и красиво, но это еще не равно артисту, уточнила Понаровская. Ей хотелось бы видеть в конкурсантах что-то цельное.
Напомним, пару лет назад певица призналась, что перенесла микроинсульт. Из-за болезни артистке пришлось временно покинуть сцену и заняться здоровьем.
По словам Понаровской, она полгода передвигалась с ходунками, но этого никто не знал. Кроме того, певица оглохла на правое ухо, а ее лицо опустилось вниз.