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Городские службы продолжают восстанавливать энергоснабжение в Новороссийске

Общество
Городские службы продолжают восстанавливать энергоснабжение в Новороссийске

Некоторые жители Новороссийска столкнулись с отсутствием тепла или света в домах. Корреспондент ФАН рассказал о ситуации в городе.

Специалистам уже удалось восстановить энергоснабжение на улицах Ульяновская, Луначарского, Калужская, Холмистая, Владимировская и Промышленная. В некоторых районах Новороссийска еще продолжаются работы по устранению неполадок.

Городские службы также занимаются ремонтом теплосетей. Предполагается, что работы завершатся к 21:00 по местному времени, после чего отопление вернется в 12 многоквартирных домов, расположенных на улицах Сипягина, Видова, Щорса и Кутузовская.

В Центральном районе Новороссийска ранее ввели режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды. Об этом сообщили в администрации Краснодарского края.
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