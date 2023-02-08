Городские службы продолжают восстанавливать энергоснабжение в Новороссийске

Некоторые жители Новороссийска столкнулись с отсутствием тепла или света в домах. Корреспондент ФАН рассказал о ситуации в городе.
Специалистам уже удалось восстановить энергоснабжение на улицах Ульяновская, Луначарского, Калужская, Холмистая, Владимировская и Промышленная. В некоторых районах Новороссийска еще продолжаются работы по устранению неполадок.
Городские службы также занимаются ремонтом теплосетей. Предполагается, что работы завершатся к 21:00 по местному времени, после чего отопление вернется в 12 многоквартирных домов, расположенных на улицах Сипягина, Видова, Щорса и Кутузовская.
В Центральном районе Новороссийска ранее ввели режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды. Об этом сообщили в администрации Краснодарского края.