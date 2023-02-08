Валерия Леонтьева на брали в «Голубой огонек» из-за нетрадиционного образа артиста СССР

Диктор Анна Шатилова рассказала, почему Валерия Леонтьева не брали в «Голубой огонек». По мнению руководителя Гостелерадио СССР Сергея Лапина, у певца был нетипичный образ для артиста тех времен.
В СССР на телевидении работала цензура. Когда Лапин увидел выступления Леонтьева, он попросил убрать артиста из «Голубого огонька» и нескольких других передач. По словам Шатиловой, все дело в костюмах певца.
«Его все время причесывали, его все время какими-то заколочками закалывали. У него какие-то костюмы были необыкновенные, летящие туда-сюда», — рассказала Шатилова «Звезде».
Лапин был уверен, что такие выступления могли негативно сказаться на советском человеке. Телевидение должно было нести воспитательную функцию, а дерзкие образы Леонтьева были неугодны государству, сообщает портал utro.ru.