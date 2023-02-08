Около года в запасе у нас есть: политолог Никотин о возможных сроках поставки истребителей Киеву

Это вполне вероятный и рабочий сценарий продвижения по лестнице эскалации, который мы наблюдаем за время проведения СВО. Первой ступенькой стали поставки ПЗРК Stinger и Javelin, потом Киеву передали артиллерию, потом — HIMARS, следом — волна легкой бронетехники и БМП Marder и Bradley, теперь — танки. Все это укладывается в американскую стратегию постепенной эскалации. Обратите внимание, после решения о поставках танков пошло официальное сообщение о том, что Украине передадут ракеты с дальностью поражения 150 километров. Они представляют из себя модернизированные авиационные бомбы, которые делала компания Boeing. Если я не ошибаюсь, сейчас на заводе в Пенсильвании к ним крепится двигатель. Планируется, что эти ракеты будут использовать в качестве зарядов для HIMARS. Это новая ступень эскалации, которая уже очень близка к авиации.