Около года в запасе у нас есть: политолог Никотин о возможных сроках поставки истребителей Киеву

Великобритания готовится начать обучение украинских военных летчиков управлению западными самолетами. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Риши Сунак в преддверии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Reuters.
По мнению аналитика, политолога, политического видеоблогера Дмитрия Никотина, анонсированное обучение украинских летчиков — это ни что иное, как очередной шаг Запада для выхода на новую ступень эскалации — передача боевых истребителей.
В авторской колонке для ФАН Никотин объяснил, как работает задуманная США «эскалационная лестница». И исходя из ситуации с танками, он спрогнозировал примерные сроки поставок истребителей Киеву.
Эскалация на Украине идет в соответствии с планом США. Колонка Дмитрия Никотина
Давайте попробуем разобраться в вопросе возможных поставок истребителей Украине. Сегодня появилась информация, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак готов инициировать программу обучения украинских пилотов и морских пехотинцев.
Во-первых, надо обратить внимание на визит Владимира Зеленского в Лондон. А это значит, что должно быть какое-то громкое событие. Сейчас есть две основные темы: анонсирование программы подготовки летчиков и предоставление ракет высокой дальности для HIMARS. Что касается последнего: я предполагаю, эквивалентное расстояние будет 150 километров. Вопрос же подготовки летчиков и последующей поставки истребителей требует более детального рассмотрения.
Если говорить о сроках поставки истребителей, то, на мой взгляд, надо исходить из сроков поставки танков на Украину. Планируется, что часть из них будет передана Киеву весной-летом этого года. Но вопрос с танками — решенный, а поставки истребителей еще даже не анонсировали. Пока речь идет только о программе подготовки украинских летчиков.
Начнем с программы: она займет немалое количество времени. Плюс пока еще нет стран, которые официально заявили бы о поставках истребителей на Украину и уж тем более обозначили какие-то конкретные сроки. Думаю, генералы НАТО будут смотреть результаты весенней и летней военной кампании киевского режима. А уже там примут решение: инициировать решение об истребителях или нет.
Причем, я уверен, что в случае положительного решения инициатором выступит не США, а, например, Великобритания, за которой подтянутся и остальные страны. Разные государства начнут заявлять, что они готовы передать Украине один-два самолета. То есть с истребителями мы увидим сценарий похожий на тот, что был отыгран с поставками танков. Напомню, что именно Лондон инициировал поставку своих танков Challenger 2. До этого момента такого градуса напряжения в поставках западной бронетехники не было. Максимум, что получал Киев — это легкие «колесные танки» AMX-10RC от Макрона (президент Франции Эммануэль Макрон — Прим. ФАН.). Эпопея же с немецкими Leopard началась после заявления британцев.
Это вполне вероятный и рабочий сценарий продвижения по лестнице эскалации, который мы наблюдаем за время проведения СВО. Первой ступенькой стали поставки ПЗРК Stinger и Javelin, потом Киеву передали артиллерию, потом — HIMARS, следом — волна легкой бронетехники и БМП Marder и Bradley, теперь — танки. Все это укладывается в американскую стратегию постепенной эскалации. Обратите внимание, после решения о поставках танков пошло официальное сообщение о том, что Украине передадут ракеты с дальностью поражения 150 километров. Они представляют из себя модернизированные авиационные бомбы, которые делала компания Boeing. Если я не ошибаюсь, сейчас на заводе в Пенсильвании к ним крепится двигатель. Планируется, что эти ракеты будут использовать в качестве зарядов для HIMARS. Это новая ступень эскалации, которая уже очень близка к авиации.
Если подводить итог относительно возможных поставок истребителей, я бы здесь не давал краткосрочный прогноз. Думаю, что около года у нас есть в запасе точно. В течение 2023-го эта программа будет только вводиться в работу. Поэтому прогнозируемый период поставок авиации Киеву находится в промежутке от полугода до года. Но опять же, все может измениться, если произойдут какие-то катастрофические события за время весенней или в летней кампании.