Жителя Геленджика осудили на 16 лет за нападение с мачете на полицейских

Суд вынес обвинительный приговор 54-летнему жителю Геленджика, который угрожал судье убийством, а потом напал на полицейских с мачете, ранив одного из них. Мужчина отправится в колонию на 16 лет, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.
По данным следствия, житель Краснодарского края проходил по уголовному делу о причинении легкого вреда здоровью. Судебный пристав пришел в хутор Джанхот по месту жительства фигуранта для исполнения судебного акта о его приводе в суд, однако злоумышленник стал угрожать ему убийством, после чего потерпевший вызвал силовиков.
Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого и пришли задержать его. В этот момент мужчина напал на них, ударив сотрудника полиции ножом-мачете по голове. Суд вынес решение отправить фигуранта нескольких уголовных дел в колонию на 16 лет. Также с него взыскали 500 тыс. рублей.