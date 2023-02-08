Жителя Геленджика осудили на 16 лет за нападение с мачете на полицейских

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого и пришли задержать его. В этот момент мужчина напал на них, ударив сотрудника полиции ножом-мачете по голове. Суд вынес решение отправить фигуранта нескольких уголовных дел в колонию на 16 лет. Также с него взыскали 500 тыс. рублей.