Спасатели из Венесуэлы отправились на помощь Турции и Сирии

Турция и Сирия пострадали 6 февраля от двух землетрясений магнитной 7,8 и 7,5 балла, в результате которых погибло более 9000 человек. Цифры продолжают расти, под завалами все еще остаются люди. В условиях зимних холодов возможностей извлечь их оттуда живыми все меньше.