Спасатели из Венесуэлы отправились на помощь Турции и Сирии

Каракас, 8 февраля. Правительство Венесуэлы отправило бригаду в составе 52 специалистов в Турцию и Сирию для поддержки в спасательных работах в районах, пострадавших от землетрясений 6 февраля. Об этом сообщает агентство Telesur.
Члены бригады от Управления гражданской обороны, пожарных и Гуманитарной оперативной группы Симона Боливара вылетели утром 8 февраля вместе с шестью собаками-спасателями. Самолет местной авиакомпании Conviasa также перевозит 22 тонны гуманитарной помощи, предназначенной для двух пострадавших стран.
По информации Telesur, первая остановка будет в Сирии, где останутся несколько спасателей и куда будет доставлена часть еды и медикаментов. Затем самолет продолжит полет в Турцию.
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, присутствовавший при вылете спасателей, выразил свою солидарность с народами Турции и Сирии от имени правительства президента Николаса Мадуро.
Он подчеркнул, что международному сообществу пора возвысить свой голос и потребовать отмены санкций против Сирии, чтобы она могла получить необходимые ресурсы.
Турция и Сирия пострадали 6 февраля от двух землетрясений магнитной 7,8 и 7,5 балла, в результате которых погибло более 9000 человек. Цифры продолжают расти, под завалами все еще остаются люди. В условиях зимних холодов возможностей извлечь их оттуда живыми все меньше.