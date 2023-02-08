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Прокуратура Нидерландов объяснила, почему не может преследовать Путина по делу MH17

Политика
Прокуратура Нидерландов объяснила, почему не может преследовать Путина по делу MH17

Российский президент Владимир Путин обладает иммунитетом главы государства, поэтому его нельзя подвергать судебному преследованию в рамках дела о крушении рейса MH17, сообщили в прокуратуре Нидерландов.

Самолет Boeing 777 потерпел крушение на территории Донецкой Народной Республики в 2014 году. Воздушное судно следовало в Куала-Лумпур из Амстердама. Все находящиеся на борту люди погибли.

Издание Reuters ранее сообщало, что международная группа следователей прекратит расследование по делу о крушении MH17.
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