Прокуратура Нидерландов объяснила, почему не может преследовать Путина по делу MH17

Российский президент Владимир Путин обладает иммунитетом главы государства, поэтому его нельзя подвергать судебному преследованию в рамках дела о крушении рейса MH17, сообщили в прокуратуре Нидерландов.
Самолет Boeing 777 потерпел крушение на территории Донецкой Народной Республики в 2014 году. Воздушное судно следовало в Куала-Лумпур из Амстердама. Все находящиеся на борту люди погибли.
Издание Reuters ранее сообщало, что международная группа следователей прекратит расследование по делу о крушении MH17.