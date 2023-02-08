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Журналист заявил о планах ВМС США применить подлодку для атаки на «Северные потоки»

Армия
Журналист заявил о планах ВМС США применить подлодку для атаки на «Северные потоки»

Американский журналист заявил, что ВМС США еще до взрывов на «Северных потоках» рассматривали возможность применения подлодок для диверсии на газопроводах.

Информацией в среду, 8 февраля, поделился журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. По словам его анонимного источника, ВМС США еще летом 2022 года установили у газопроводов бомбы, их активировали после норвежские военные.

По словам Херша, норвежский самолет 26 сентября сбросил в этом районе гидроакустический буй, тот и привел бомбы в действие. При этом Белый дом отважился на диверсию после девяти месяцев напряженных переговоров в Вашингтоне. В первую очередь, американскую сторону интересовало, как не оставить при этом улик.
Сеймур Херш северный поток США
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