Журналист заявил о планах ВМС США применить подлодку для атаки на «Северные потоки»

По словам Херша, норвежский самолет 26 сентября сбросил в этом районе гидроакустический буй, тот и привел бомбы в действие. При этом Белый дом отважился на диверсию после девяти месяцев напряженных переговоров в Вашингтоне. В первую очередь, американскую сторону интересовало, как не оставить при этом улик.