Российский тренер Кержаков заключил контракт с кипрской «Кармиотиссой» на 1,5 года

Стали известны детали контракта российского тренера Александра Кержакова с кипрским клубом «Кармиотисса».
Технический директор клуба «Кармиотисса» Антонис Антониу сообщил, что Александр Кержаков заключил контракт на 1,5 года, который предусматривает опцию продления соглашения. Об этом он рассказал журналистам Sport24.
«Мы верим, что это талантливый специалист. Уверены, что его тренерская карьера будет такой же успешной, как и карьера игрока», — подчеркнул Антониус.
Генеральный менеджер «Кармиотиссы» не исключил, что в ближайшее время в кипрский клуб перейдут российские игроки. Трансферные вопросы будут обсуждаться с Кержаковым уже в следующем месяце, заключил Антониус.