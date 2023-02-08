Более десяти иностранных наемников погибли при обрушении нелегальной золотой шахты в ЦАР

Банги, 8 февраля. Более десяти наемников из Чада и Судана погибли при обрушении золотого рудника в районе центральноафриканского города Батангафо. Об этом сообщили журналисты новостного агентства Lengo Songo.
По информации источника, преступники занимались незаконной добычей полезных ископаемых на территории республики. Шахта обвалилась в то время, когда бандиты находились на большой глубине.
Обрушение рудника повлекло за собой движение масс гравия, которые закрыли вход в шахту и ограничили доступ кислорода. В результате все 13 наемников погибли.
Ранее Вооруженные силы ЦАР (FACA) уничтожили группу радикалов в префектуре Баминги-Бангоран. Согласно информации силовых ведомств, преступники являлись гражданами Республики Чад.
В дополнение к этому бойцы FACA ликвидировали отряд наемников из группировки «Народный фронт возрождения Центральноафриканской Республики» (FRPC). Боевики попытались устроить засаду для военнослужащих, однако солдаты национальной армии отразили атаку.