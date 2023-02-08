Волгоградский школьник занял первое место на всероссийском конкурсе с проектом протеза

Ученик 11 класса Владислав Марчук из гимназии № 11 города Волгограда одержал победу в конкурсе научных достижений «Юниор». Научное состязание проводилось в Москве с 3 по 5 февраля.
Как пишет сетевое издание «МК в Волгограде», волгоградский гимназист создал механический протез человеческой кисти. Он был сделан с помощью 3D-принтера. Проект искусственной руки и сделал волгоградца победителем в научном конкурсе, отбор в который начался еще осенью 2022 года. Юные разработчики защищали свои изобретения в одном из московских вузов, поделились в пресс-службе администрации Волгограда.
Отмечается, что с 2014 года в регионе ведется системная работа по формированию удобных условий для образования детей. Современные объекты создаются в рамках региональных проектов и при федеральной поддержке в процессе выполнения нацпроекта «Образование».