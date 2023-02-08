Волгоградский школьник занял первое место на всероссийском конкурсе с проектом протеза

Как пишет сетевое издание «МК в Волгограде», волгоградский гимназист создал механический протез человеческой кисти. Он был сделан с помощью 3D-принтера. Проект искусственной руки и сделал волгоградца победителем в научном конкурсе, отбор в который начался еще осенью 2022 года. Юные разработчики защищали свои изобретения в одном из московских вузов, поделились в пресс-службе администрации Волгограда.