Соловьев в споре с Хазиным отстоял честь «либералов из Минфина»

В этом контексте Хазин упомянул министра финансов Антона Силуанова, которого сравнил с иноагентом. Соловьев неожиданно вступился за члена правительства. Он напомнил о работе Силуанова и его коллег в условиях спецоперации на Украине и назвал претензии Хазина абсолютно безосновательными.