Соловьев в споре с Хазиным отстоял честь «либералов из Минфина»

Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира вступил в спор с экономистом Михаилом Хазиным. Все началось с дискуссии о начале экономического подъема в России.
В этом контексте Хазин упомянул министра финансов Антона Силуанова, которого сравнил с иноагентом. Соловьев неожиданно вступился за члена правительства. Он напомнил о работе Силуанова и его коллег в условиях спецоперации на Украине и назвал претензии Хазина абсолютно безосновательными.
«Он, вообще-то, бегает, пашет, как может, день и ночь. Я его пытаюсь защитить, потому что знаю, чем он занимается сейчас каждый день. Сейчас ругать Антона Германовича совершенно нет оснований. Он не Чубайс – он не сбежал. Он не Кудрин – он не в отставке. Там ребята пашут день и ночь, занимаются серьезно вовсю», — объяснил ведущий в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
После этого Хазин попытался приписать «либералам из Минфина» попытку срыва экономического подъема в РФ путем отмены льгот для малого бизнеса. Соловьев поставил собеседника на место, напомнив, что такие проекты нельзя реализовать без согласия Госдумы.