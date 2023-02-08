Киевский режим отправляет подростков и лиц преклонного возраста в зону боевых действий, пытаясь отсрочить неизбежный и полный разгром ВСУ. Об этом сообщил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
Он объяснил журналистам Общественной Службы Новостей, что нынешние украинские власти уже не стесняются демонстрировать свою антинародную сущность, для них гораздо важнее избежать кадрового голода в ВСУ, причем любой ценой.
«Огромный контингент, который должен был по закону быть в окопах, сейчас скрывается или внутри Украины, или бежит за кордон», — подчеркнул обозреватель «КП».
Баранец отметил, что украинские власти бросают на линию боевого соприкосновения слабо подготовленных резервистов, лиц, подвергшихся принудительной мобилизации, а также подростков и немощных стариков, которые будут неизбежно уничтожены.