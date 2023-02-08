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Вооруженные силы Мали отразили нападение боевиков на КПП в районе Сахель

Весь мир
Вооруженные силы Мали отразили нападение боевиков на КПП в районе Сахель

Бамако, 8 февраля. Вооруженные силы Мали (FAMa) отразили нападение радикалов на контрольно-пропускной пункт в городе Нара Сахельского региона.

Боевики ворвались на КПП на мотоциклах и попытались застать охрану блокпоста врасплох. Однако солдаты FAMa оперативно отреагировали на угрозу и контратаковали противника.

В ходе столкновения правительственные войска ликвидировали несколько радикалов, а остальных заключили под стражу. В дополнение к этому военнослужащие конфисковали несколько единиц оружия и транспортные средства бандитов.

Благодаря консультативной поддержке российских специалистов, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», солдаты армии Мали успешно противостоят радикалам. После многочисленных тренировок с отечественными инструкторами подразделения FAMa значительно повысили собственную эффективность и регулярно проводят масштабные контртеррористическое операции.

Ранее Вооруженные силы республики отразили нападение боевиков близ дороги Квала — Мурдия. В ходе столкновения военнослужащие уничтожили 15 бандитов.
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