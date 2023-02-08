Чтоб я так жил, как у них написано — Пригожин о статье британского издания Financial Times

Российский предприниматель Евгений Пригожин посоветовал автору The Wall Street Journal Бенуа Фокону обратиться к коллегам из Financial Times за «фактами» о ЧВК Вагнер».
Американский журналист попросил бизнесмена прокомментировать деятельность «вагнеровцев» в странах Африки. Так, Фокон поинтересовался якобы ведением переговоров по контракту на обеспечение безопасности с Буркина-Фасо и «вербовкой» племен Центральноафриканской Республики.
Пригожин в свою очередь задался вопросом о психическом здоровье корреспондента. По словам предпринимателя, Фокон «назадавал чуши и смешал несовместимое».
«Боюсь тебя расстроить, но мне кажется, что Wall Street Journal застрял в юрском периоде. Буквально вчера Financial Times, если ты не в курсе, это британское издание, опубликовали статью о ЧВК "Вагнер", где многое похоже на правду. Кроме последней части, где они рассказывают про мое финансовое обогащение. Как говорил мой дедушка: "Чтоб я так жил, как у них написано". Эту статью написали Дэвид Пиллинг и Андрес Шипани. Обратись к ним, и они ответят тебе на многие вопросы», — цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее Пригожин не захотел отвечать на запрос обозревателя Politico. Поводом послужили непрофессионализм журналиста и оскорбительные для «музыкантов» вопросы, которые оказались, по мнению предпринимателя, «киданием говна на вентилятор». В итоге он порекомендовал колумнисту не позорить свое издание.