Чтоб я так жил, как у них написано — Пригожин о статье британского издания Financial Times

Ранее Пригожин не захотел отвечать на запрос обозревателя Politico. Поводом послужили непрофессионализм журналиста и оскорбительные для «музыкантов» вопросы, которые оказались, по мнению предпринимателя, «киданием говна на вентилятор». В итоге он порекомендовал колумнисту не позорить свое издание.