Банги, 8 февраля. Полиция ЦАР арестовала 20 боевиков на скотном рынке в столице республики.
Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что задержанные имели при себе автоматы Калашникова со снаряженными магазинами. Однако у них не было документов. Кроме того, они не разговаривали ни на одном из государственных языков.
Представители властей рассказали, что боевики являются гражданами Судана и Чада. Ранее же силовики получили информацию о проникновении в Банги радикалов с целью организации беспорядков. В связи с этим полицейские республики находятся в состоянии повышенной готовности.
Правоохранительные органы ЦАР оперативно реагируют на любые угрозы безопасности страны и пресекают их. Достичь такой эффективности они смогли благодаря тренировкам с российскими инструкторами, которых иностранные СМИ связывают с ЧВК «Вагнер».
Отечественные специалисты регулярно проводят занятия с личным составом местных силовых ведомств. Недавно они организовали курсы снайперской подготовки для бойцов армии республики.
Власти ЦАР высоко оценили результаты работы российских инструкторов. В связи с этим правительство подало заявку в СБ ООН на расширение военно-технического сотрудничества с РФ.