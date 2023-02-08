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Четыре стюардессы пострадали из-за возгорания ноутбука на борту самолета в США

Происшествия
Четыре стюардессы пострадали из-за возгорания ноутбука на борту самолета в США

Четыре стюардессы попали в больницу из-за воспламенившегося ноутбука на борту пассажирского самолета в США. Об этом сообщает CBS News.

Пожар зафиксировали спустя 11 минут после отправления воздушного судна, следовавшего в международный аэропорт Нью-Джерси. Бортпроводницы самостоятельно локализовали возгорание. Члены экипажа поместили электронное устройство в специальный мешок. Огонь удалось ликвидировать.

Стюардесс госпитализировали в качестве меры предосторожности. Медики диагностировали у пациенток отравление дымом.
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