Источник ФАН назвал причину снятия спектакля с Ахеджаковой в «Современнике»

Стало известно, почему в «Современнике» сняли с показа спектакль «Игра в джин» с участием актрисы Лии Ахеджаковой. По словам источника ФАН в театре, причина вовсе не в распоряжении департамента культуры.
Критикующая Россию Ахеджакова пожаловалась, что «Современник» заменил спектакли с ее участием и оставил ее без ролей. В комментарии РИА Новости актриса назвала причиной такого решения «распоряжение департамента культуры».
Однако в реальности такого распоряжения не было. На самом деле спектакль с Ахеджаковой шел не очень хорошо и не пользовался большой популярностью. Кроме того, перед выступлениями артистки толпы людей требовали не выпускать предательницу на сцену госучреждения.
По словам источника в театре, постановку с Ахеджаковой сняли лишь временно. Из репертуара спектакль не убрали, сама актриса тоже по-прежнему числится в штате «Современника». Окончательное решение по «Игре в джин» еще не принято.