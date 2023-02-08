Источник ФАН назвал причину снятия спектакля с Ахеджаковой в «Современнике»

Однако в реальности такого распоряжения не было. На самом деле спектакль с Ахеджаковой шел не очень хорошо и не пользовался большой популярностью. Кроме того, перед выступлениями артистки толпы людей требовали не выпускать предательницу на сцену госучреждения.