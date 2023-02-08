Помешала дорога: депутат Пономарев уклонился от оценки идеи запрета чиновникам шиковать

Депутат Госдумы Аркадий Пономарев попытался разыграть настоящее мини-представление в стремлении уклониться от ответа на обычный вопрос от редакции ФАН. Корреспондент издания связался с народным избранником, чтобы узнать его мнение по актуальному для населения РФ вопросу.
Широкую поддержку публики получила появившаяся в СМИ инициатива запретить чиновникам выезжать за границу на отдых в период проведения СВО. Отмечается, что пристрастие отдельных государственных служащих демонстрировать аудитории свою любовь к жизни на широкую ногу может привести к деморализации и расколу внутри российского общества. Эту точку зрения поддерживают многие-интернет пользователи, выступившие с одобрением предложения.
В стремлении узнать мнение по данной идее Федеральное агентство новостей связалось с депутатом Госдумы Аркадием Пономаревым.
«Слушаю», — начал разговор парламентарий.
Далее корреспондент издания изложил суть вопроса и поинтересовался точкой зрения народного избранника. Однако, собеседник тут же заявил, что у него нет возможности продолжать общение, поскольку он занят неотложным делом.
«Вы меня конечно извините, я не могу. В дороге», — заявил Пономерев.
При этом на вопрос: «Когда можно перезвонить?» — депутат отвечать не стал, и после нескольких секунд молчания повесил трубку.
Уже через несколько часов корреспондент издания снова позвонил парламентарию и задал тот же вопрос. Возможно, представитель интересов народа не обладает должным упорством, поэтому мог растеряться, столкнувшись с такой настойчивостью. Как бы то ни было, Аркадий Пономарев дал пояснение.
«Я понимаю, но по телефону я бы не хотел такую информацию давать», — признался народный избранник и закончил разговор.
Ранее депутат Госдумы Валерий Скруг в беседе с ФАН поддержал инициативу предпринимателя Евгения Пригожина о запрете чиновникам выезда за границу на отдых во время СВО. Собеседник подчеркнул, что для государственных служащих недопустимо жить на широкую ногу.