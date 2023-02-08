Помешала дорога: депутат Пономарев уклонился от оценки идеи запрета чиновникам шиковать

Уже через несколько часов корреспондент издания снова позвонил парламентарию и задал тот же вопрос. Возможно, представитель интересов народа не обладает должным упорством, поэтому мог растеряться, столкнувшись с такой настойчивостью. Как бы то ни было, Аркадий Пономарев дал пояснение.