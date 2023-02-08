Житель Нижнего Тагила призвал прокуратуру и ФАС проверить законность перехода на единый электротариф

Прокуратуру Свердловской области и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) местный житель попросил разобраться в странной ситуации.
В своем обращении гражданин отметил, что принудительный перевод жителей Свердловской области на единый тариф расчета платы за электроэнергию нарушает законные права населения, так как влечет за собой заметное повышение стоимости коммунальных услуг, сообщает v-tagile.ru.
По данным заявителя, в январе 2023 года из-за отмены расчета потребляемой электроэнергии по привычному двухтарифному принципу «день-ночь» ему пришлось заплатить на 40% больше, чем раньше.