Журналист Херш: водолазы из США заложили взрывчатку под «Северные потоки» в 2022 году

Американские водолазы в июне 2022 года заложили взрывчатку под российские «Северные потоки». Об этом сообщил журналист из США Сеймур Херш.
По словам эксперта, вся операция была организована под прикрытием учений НАТО. Заложенная взрывчатка была активирована представителями Норвегии, добавил журналист.
Генеральная прокуратура Германии ранее заявила о том, что у Берлина нет доказательств причастности России к терактам на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». В то же время немецкие правоохранители продолжают расследование происшествия.