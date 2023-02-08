Ульяновск намерен судиться с производителем трамваев из-за выхода из строя новых машин

Транспортные проблемы обострились в Ульяновске с наступлением холодов. В отдельные дни на маршруты выходило только 50% от имеющегося подвижного состава. В администрации города рассказали, куда делись купленные недавно новые трамваи «Львята».
Как пишет газета «Ульяновск сегодня», новые трамваи понравились горожанам современным дизайном и комфортом. Но оказалось, что спустя всего несколько лет из 29 новых трамваев на маршруты выезжают всего 14 единиц, а 15 «Львят» стоят на ремонте. Главные неисправности связаны с лопнувшими бандажами и сломанными двигателями из-за производственного брака.
Исследования неисправностей показали, что бандажи приходят в негодность из-за нарушения технологии их выпуска. Эту же проблему отмечают во всех городах, куда были завезены вагоны данного типа, однако один лишь Ульяновск довел дело до экспертизы. ООО «ПК Транспортные системы», поставившему трамваи, выставили счет для компенсации убытков, новые детали оценили в 950 000 руб. При отказе дело направят в суд, заявил врио главы Ульяновска Дмитрий Зверев.