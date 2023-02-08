Ульяновск намерен судиться с производителем трамваев из-за выхода из строя новых машин

Исследования неисправностей показали, что бандажи приходят в негодность из-за нарушения технологии их выпуска. Эту же проблему отмечают во всех городах, куда были завезены вагоны данного типа, однако один лишь Ульяновск довел дело до экспертизы. ООО «ПК Транспортные системы», поставившему трамваи, выставили счет для компенсации убытков, новые детали оценили в 950 000 руб. При отказе дело направят в суд, заявил врио главы Ульяновска Дмитрий Зверев.