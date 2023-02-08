Заявления польского президента о Крыме рассмешили экс-советника главы Пентагона

Накануне политик сообщил, что намерен поддержать Киев, если тот захочет взять под свой контроль российский полуостров. Военного эксперта Макгрегора попросили оценить это заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Вместо ответа экс-советник главы Пентагона рассмеялся и уточнил, правильно ли он расслышал.