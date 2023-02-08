Заявления польского президента о Крыме рассмешили экс-советника главы Пентагона

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор рассмеялся, услышав о планах президента Польши Анджея Дуды по поводу Крыма.
Накануне политик сообщил, что намерен поддержать Киев, если тот захочет взять под свой контроль российский полуостров. Военного эксперта Макгрегора попросили оценить это заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Вместо ответа экс-советник главы Пентагона рассмеялся и уточнил, правильно ли он расслышал.
«С его стороны даже говорить о таком — безумие. Он, похоже, употребляет что-то галлюциногенное», — пошутил Макрегор.
По мнению эксперта, Польша стремится ввязать НАТО в конфликт на Украине, но не понимает, что западные партнеры не поддержат Варшаву, поскольку не хотят сражаться с Москвой.