Василий Стоякин: Демонтаж памятника генералу Ватутину выглядит чудовищно цинично

Как сообщили накануне в мэрии Киева, в течение двух дней в городе будут снесены памятники легендарному летчику Валерию Чкалову и не менее легендарному генералу Николаю Ватутину. О том, что означает снос этих монументов, ФАН рассказал политолог, обозреватель издания «Украина.ру» Василий Стоякин.
Как сообщил 8 февраля советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец, памятник советскому летчику Валерию Чкалову в Киеве демонтировали в среду, а советскому генералу Николаю Ватутину — в четверг, 9 февраля. По словам Белоцерковца, оба монумента после демонтажа будут отвезены на территорию Музея авиации. Ранее в украинском Минкульте признали эти два памятника «не подлежащими занесению в государственный реестр недвижимых памятников Украины». По данным украинских СМИ, памятники Чкалову и Ватутину в Киеве собирались снести с 2017 года.
В мае 2022-го года Арку дружбы народов в Киеве переименовали в Арку Свободы украинского народа, но демонтировать не стали. А вот фигуры русского и украинского рабочих, установленные под Аркой Дружбы народов, демонтировали еще в конце апреля 2022-го. По словам советника киевского мэра Дмитрия Белоцерковца, пока нерешенным остается вопрос демонтажа памятников Пушкину и Щорсу, установленных в Киеве. У монумента Пушкина есть статус «памятника национального значения», но украинский Минкульт намерен решить его судьбу на ближайшем заседании. Как пишут украинские СМИ, со Щорсом дело обстоит сложнее — Минкульт Украины требует от властей Киева согласовать с ним официальный проект демонтажа памятника.
Как рассказал ФАН политолог, обозреватель издания «Украина.ру» Василий Стоякин, монумент на могиле генерала Ватутина, расположенный неподалеку от здания Верховной Рады, давно раздражал местных националистов.
«На мой взгляд, это событие является в какой-то степени знаковым для Украины. Демонтаж монументов советским солдатам и героям начался на Украине довольно давно, в том числе — демонтаж памятников на кладбищах. «Первым опытом» для украинских националистов стал монумент Славы во Львове, который местные власти сносили долго и по частям, — напомнил аналитик. — При этом демонтаж памятника Николаю Ватутину, расположенного прямо на его могиле в Киеве, выглядит чудовищно цинично. Но на фоне тех десятков связанных с Россией памятников, которые были снесены на Украине за последний год, даже этот шаг не выглядит преступлением перед историей».
Василий Стоякин напомнил — с 2014 года именно памятник генералу Ватутину, как освободителю Киева от фашистов, вызывал особенную ненависть местных националистов, и не раз подвергался различным нападкам с их стороны.
«С того самого момента, когда Украина совершенно четко обозначила себя, как участника Второй Мировой войны на стороне проигравших, немецких фашистов, стало понятно, что рано или поздно монумент Ватутину снесут. А сам по себе сопротивляться или что-либо демонстрировать, памятник не может — если его не защищают люди. А местные жители в Киеве его не защищают и, вполне понятно, почему. Те, кто хотел бы защитить Ватутина от сноса, просто боятся это делать на фоне военного противостояния. А для всех остальных советский генерал — это символ, так называемой, «российской агрессии», — указал аналитик.
Что касается легендарного летчика Валерия Чкалова, то его памятник просто «попался под горячую руку» местным националистам, считает политолог.
«Честно говоря, мне самому всегда было не очень понятно, зачем именно в советские времена по всему Союзу расставлялись памятники людям, которые не имели никакого отношения к тем или иным городам. Тот же Валерий Чкалов толком никогда не был на Украине — по-моему, он всего раз или два приезжал в Киев на мотоциклетные соревнования. Тем не менее, после распада СССР оказалось, что памятников Чкалову по всей Украине расставлены десятки. Просто в советские времена его причислили к «лику коммунистических святых» и ставили его памятники повсюду, не особо задумываясь над логикой и смыслом», — отметил Василий Стоякин.
Он напомнил, что памятник Чкалову на улице Олеся Гончара киевляне всегда называли «памятником официанту» — потому что, по задумке архитектора, фигура летчика держала свою планшетку, совсем как поднос.
«Впрочем, я бы не стал сейчас говорить о каком-то решающем этапе «стирания памяти» у украинцев, на мой взгляд он начался значительно раньше. Это просто продолжение процесса сноса памятников по чисто политическим причинам. Лично мне всегда было понятно — начав со сноса памятников Ленину, Украина рано или поздно придет к сносу памятников героям Великой Отечественной войны, великим деятелям культуры и т. д.», — заключил Стоякин.
Напомним, 8 февраля депутат от правящей партии «Слуга народа» Максим Бужанский выступил против сноса памятника Ватутину в Киеве. Он пишет, что памятник Ватутину - это «памятник каждому киевлянину, который погиб, защищая столицу Украины в 1941-м». «Это памятник каждому из тех, кто не дожил до освобождения Киева, и каждому, кто дождался своих, несмотря ни на что. Это памятник каждому из тех шести тысяч бойцов, которые погибли непосредственно при освобождении Киева осенью 1943 года», — написал Бужанский. Он назвал депутатов, принявших решение о сносе памятника, «колхозными комсомольцами». «Можно ли памятник снести? Физически, конечно можно. Но можно ли как-то изменить это событие в истории? Никак. Его изучают, ему учат все историки мира, можно просто сделать вид, что это не про нас, про какой-то другой Киев, к которому мы не имеем отношения. Случится ли что-то с памятью тех, кто сражался и погиб, но победил? Ну нет. «Колхозные комсомольцы», принимающие решения о сносе памятник, сносят единственное, на что могли повлиять», — заявил Бужанский.