Василий Стоякин: Демонтаж памятника генералу Ватутину выглядит чудовищно цинично

Напомним, 8 февраля депутат от правящей партии «Слуга народа» Максим Бужанский выступил против сноса памятника Ватутину в Киеве. Он пишет, что памятник Ватутину - это «памятник каждому киевлянину, который погиб, защищая столицу Украины в 1941-м». «Это памятник каждому из тех, кто не дожил до освобождения Киева, и каждому, кто дождался своих, несмотря ни на что. Это памятник каждому из тех шести тысяч бойцов, которые погибли непосредственно при освобождении Киева осенью 1943 года», — написал Бужанский. Он назвал депутатов, принявших решение о сносе памятника, «колхозными комсомольцами». «Можно ли памятник снести? Физически, конечно можно. Но можно ли как-то изменить это событие в истории? Никак. Его изучают, ему учат все историки мира, можно просто сделать вид, что это не про нас, про какой-то другой Киев, к которому мы не имеем отношения. Случится ли что-то с памятью тех, кто сражался и погиб, но победил? Ну нет. «Колхозные комсомольцы», принимающие решения о сносе памятник, сносят единственное, на что могли повлиять», — заявил Бужанский.