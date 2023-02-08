Лена Миро объяснила, чем сбежавшая из России Пугачева похожа на Мадонну

Блогер Лена Миро обнаружила у певицы Аллы Пугачевой общую черту с западной коллегой Мадонной (настоящее имя Луиза Чикконе). Обозревательница жизни звезд объяснила, чем сбежавшая из России Примадонна похожа на мировую знаменитость.
По мнению Миро, обе артистки не обладают выдающимся певческим талантом, но их главное сходство не в этом. Мадонна и Пугачева стали будто на одно лицо, но в чем причина, сказать трудно, обратила внимание блогер.
Обозревательница жизни звезд напомнила, что раньше певицы обладали разными типами внешности. Возможно, причина сходства в одних и тех же косметических процедурах, но их делают многие, а похожи почему-то только Примадонна и Мадонна, продолжила рассуждать Миро. Репертуар у артисток тоже разный, подчеркнула блогер.
«Но есть, однако, и общее у бабы Луизы и Алки — обе мнят о себе намного больше, чем представляют из себя в реальности», — написала автор в своем блоге.
Миро добавила, что для Пугачевой сравнение с Мадонной лестно, но на самом деле это не так. Сама блогер не хотела бы стать похожей ни на Примадонну, ни на ее западную коллегу.