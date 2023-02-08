Украинцы заявили, что Турция заслужила чудовищное землетрясение

Серия чудовищных землетрясений в Турции и Сирии не оставила равнодушным никого в мире. При этом пользователи украинских соцсетей считают катастрофу заслуженной.
По мнению граждан Украины, высшие силы покарали турецкие города за прием российских туристов. Анкаре также напомнили, как она помогала Москве продавать углеводороды в Европу в обход санкций.
«Как там газовый хаб с Россией? Не пострадал?» — издевательски интересуются украинцы.
Жители Украины сокрушаются, что трагедия произошла не в России. Но, по их мнению, турки в целом «заслужили» стихийное бедствие.