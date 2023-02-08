Бывший офицер армии США Скотт Беннет: «Я думаю, Россия победит»

Среди гостей Тегерана в годовщину Исламской революции оказалась делегация из США. По словам главы иностранной группы, политолога, активиста и офицера ВС США в отставке Скотта Беннета, многие американцы поддерживают иранский курс на сохранение традиционных ценностей, духовности и независимости.
Также, по его словам, немало граждан США противостоят левой либеральной повестке, навязываемой обществу демократическими властями.
«То, что мы видим в Иране, их достижения, технологические инновации, их успехи в области ВПК, свидетельствуют о том, что они смогли стать самостоятельными, как бы на них не давили. Их не сломали», — говорит американский эксперт.
В эксклюзивном интервью для международной редакции ФАН профессор Беннет ответил на вопросы спецкорреспондента Аббаса Джумы по поводу СВО и участия стран НАТО в этом конфликте на стороне Киева.
«Участие НАТО и США в украинском конфликте является преступлением против человечества. Это трагедия, и Россия абсолютно права в своей миссии и играет очень важную роль», — отмечает Беннет.
При этом американец выразил уверенность в том, что итогом противостояния наверняка станет завершение намеченных целей специальной военной операции РФ.
«Что касается завершения конфликта — он закончится победой России, вне всяких сомнений. Россия превосходит противника как технологически, так и в живой силе. Плюс русские отвечают на угрозу и насилие в отношении русских. Это знают и Путин, и Лавров, Небензя знает это. Так что да, я думаю, Россия победит и изменит всю географию Украины и Европы», — говорит Беннет.
По словам эксперта, сейчас Евросоюз и США ослаблены, а Россия берет на себя лидерство:
«Но это не то лидерство, которое демонстрировали все эти годы США. Это ее тотальный контроль и доминация. Россия освобождает и помогает другим нациям, объединяя с ними свою судьбу».
Также американец затронул и тему российско-иранского сотрудничества:
«У Ирана и России особые отношения, потому что это две духовные страны. Российская православная церковь и мусульманская шиитская традиция. Они верят в бога и традиционную семью. У вас есть все основания для процветания и развития. В Китае тоже сильные позиции, они умеют трудиться, строить. Но они не так богаты духовно, как Россия и Иран. Так что я думаю, конфликт на Украине спровоцирует коллапс и революцию в Европе», — указывает Скотт Беннет.
В качестве обоснования своей точки зрения политолог напомнил о беспорядках, проходящих на территории Германии, Великобритании, Италии и других стран ЕС.