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Агентство Bloomberg сообщило об «аномальных» для России инвестициях в основной капитал

Экономика
Агентство Bloomberg сообщило об «аномальных» для России инвестициях в основной капитал

Инвестиционные показатели в основной капитал России в прошлом году увеличились на 6%, хотя многие специалисты ожидали уменьшения до 20%, свидетельствуют данные из отчета агентства Bloomberg Economics.

Представители портала уточнили, что вышеуказанные коэффициенты должны были продемонстрировать серьезный спад. Но вместо этого они пошли вверх. В то же время специалисты предполагают, что инвестиции в России в 2023 году могут упасть на 5%.

Помимо этого, уменьшение корпоративных доходов и санкционное влияние усугубят неопределенность в стране. Эта ситуация особенно может затронуть вложения в частный отечественный сектор. Но вместе с тем, высокая неопределенность и риски для бизнеса в РФ способны сдерживать тренды на финансирование.
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