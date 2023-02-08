Дерзкое похищение нижегородца перед отправкой в частную тюрьму попало на видео

Редакция ФАН публикует видео похищения жителя Нижегородской области, который был отправлен в частную тюрьму под Петербургом.
Злоумышленники ворвались в дом и напали на хозяина. Избитого мужчину отвезли в коттедж, на котором были решетки. Там содержалось несколько десятков человек, у всех отобрали документы и телефоны.
В дальнейшем мужчина узнал, что находится в некой частной тюрьме. Людей держали в неволе якобы для лечения. Похищенного спасли спустя несколько недель.
Один из пленников потом рассказал, что коттедж принадлежит так называемому реабилитационному центру. Там проходят лечение страдающие алкоголизмом и наркоманией.
По предварительным данным, в «тюрьму» люди попадают после обращения их родственников и внесения оплаты.