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Дерзкое похищение нижегородца перед отправкой в частную тюрьму попало на видео

Происшествия
Дерзкое похищение нижегородца перед отправкой в частную тюрьму попало на видео

Редакция ФАН публикует видео похищения жителя Нижегородской области, который был отправлен в частную тюрьму под Петербургом.

Злоумышленники ворвались в дом и напали на хозяина. Избитого мужчину отвезли в коттедж, на котором были решетки. Там содержалось несколько десятков человек, у всех отобрали документы и телефоны.

В дальнейшем мужчина узнал, что находится в некой частной тюрьме. Людей держали в неволе якобы для лечения. Похищенного спасли спустя несколько недель.

Один из пленников потом рассказал, что коттедж принадлежит так называемому реабилитационному центру. Там проходят лечение страдающие алкоголизмом и наркоманией.

По предварительным данным, в «тюрьму» люди попадают после обращения их родственников и внесения оплаты.
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