Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Сети появились кадры, снятые внутри жилого дома во время землетрясения в Турции

Общество
В Сети появились кадры, снятые внутри жилого дома во время землетрясения в Турции

Жительница Турции застала мощное землетрясение, будучи дома. Она запечатлела момент подземных толчков на видео.

Опубликованные кадры шокировали пользователей Сети. Автор видео громко кричала во время подземных толчков, в то время как находящаяся с ней в одном помещении пожилая женщина пыталась укрыться в дверном проеме. Именно это место считается самым крепким и будет обрушаться в последнюю очередь.

По мере усиления землетрясения местные жители все же решили покинуть дом. Они выбежали из покрытой трещинами квартиры и устремились вниз по лестнице, после чего видео прервалось.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, при землетрясении обрушились свыше 6 тыс. зданий. Стихийное бедствие привело к гибели более 8,5 тыс. человек. Ранения получили еще 49,1 тыс. жителей Турции. После катастрофы в стране был объявлен семидневный траур.
природные катаклизмы землетрясение турция видео жилой дом стихийное бедствие
Военкоры ФАН
Лучшие в аду