В Сети появились кадры, снятые внутри жилого дома во время землетрясения в Турции

Опубликованные кадры шокировали пользователей Сети. Автор видео громко кричала во время подземных толчков, в то время как находящаяся с ней в одном помещении пожилая женщина пыталась укрыться в дверном проеме. Именно это место считается самым крепким и будет обрушаться в последнюю очередь.