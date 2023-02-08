В Сети появились кадры, снятые внутри жилого дома во время землетрясения в Турции

Жительница Турции застала мощное землетрясение, будучи дома. Она запечатлела момент подземных толчков на видео.
Опубликованные кадры шокировали пользователей Сети. Автор видео громко кричала во время подземных толчков, в то время как находящаяся с ней в одном помещении пожилая женщина пыталась укрыться в дверном проеме. Именно это место считается самым крепким и будет обрушаться в последнюю очередь.
По мере усиления землетрясения местные жители все же решили покинуть дом. Они выбежали из покрытой трещинами квартиры и устремились вниз по лестнице, после чего видео прервалось.
По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, при землетрясении обрушились свыше 6 тыс. зданий. Стихийное бедствие привело к гибели более 8,5 тыс. человек. Ранения получили еще 49,1 тыс. жителей Турции. После катастрофы в стране был объявлен семидневный траур.