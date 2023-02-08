Французы и немцы поперхнулись от удивления после одной фразы Сатановского в Европе

Российский политолог Евгений Сатановский вспомнил про свое выступление в Европе, которое заставило французов и немцев сильно удивиться. Тогда речь зашла про бывшего руководителя европейской дипломатии Кэтрин Эштон.
В рамках программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» эксперт отметил, что нынешний глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель является человеком с тяжелым комплексом в отношении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Руководитель российского МИД сумел поставить Борреля на место, что не дает испанскому дипломату покоя.
Сатановский вспомнил про то, какой «красавицей» была Кэтрин Эштон. Эксперт однажды поднял эту тему в Европе, чем вызвал негодование у многих представителей ЕС.
«Я там говорил, что она так же прекрасна лицом, как и профессиональна. Французы и немцы поперхнулись тогда, дико удивились, долго прыскали в кулак. Желающие могут посмотреть фото баронессы Кэтрин Эштон и понять, что имелось в виду», — подчеркнул политолог.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Борреля «дипломатией преследования».