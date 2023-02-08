Французы и немцы поперхнулись от удивления после одной фразы Сатановского в Европе

В рамках программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» эксперт отметил, что нынешний глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель является человеком с тяжелым комплексом в отношении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Руководитель российского МИД сумел поставить Борреля на место, что не дает испанскому дипломату покоя.