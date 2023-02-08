Неизвестные похитили нижегородца и удерживали его в частной тюрьме в Ленобласти

Житель Нижегородской области заявил, что подвергся нападению неизвестных. Злоумышленники похитили его и поместили в частную тюрьму недалеко от Петербурга. Об этом сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.
По словам потерпевшего, преступники ворвались к нему домой в поселке Малое Козино, после чего избили и затолкали в машину. Мужчину отвезли в коттедж, где находились еще 40 пленников. Их постоянно запугивали и не давали им есть. Узнику заявили, что будут его «лечить», так как кто-то якобы заплатил за это.
Впоследствии пострадавшего отвезли в другой дом в Ленобласти. Там тоже держали заключенных. Из-за пожара узников перевели в другое здание. На этот раз они оказались в частной тюрьме под Москвой. Гражданина удалось спасти. Он потребовал привлечь виновных к ответственности.
Предположительно, в одном из мест заточения находится реабилитационный центр с жесткими методами. В нем держат наркоманов и алкоголиков. Родственникам «пациентов» говорят, что если человек выйдет из учреждения, то умрет.