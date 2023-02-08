Неизвестные похитили нижегородца и удерживали его в частной тюрьме в Ленобласти

По словам потерпевшего, преступники ворвались к нему домой в поселке Малое Козино, после чего избили и затолкали в машину. Мужчину отвезли в коттедж, где находились еще 40 пленников. Их постоянно запугивали и не давали им есть. Узнику заявили, что будут его «лечить», так как кто-то якобы заплатил за это.