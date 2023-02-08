Сможет ли японский завод сделать «Ладу» «Ниссаном»: экономист Пивовар об «обновке» АвтоВАЗа

Российский завод АвтоВАЗ приобрел 99% долей завода Nissan в Санкт-Петербурге. Можно ли ожидать улучшения качества автомобилей российского бренда благодаря японскому «наследству», рассказал ФАН экономист, старший преподаватель кафедры экономики и финансов РАНХиГС Борис Пивовар,
«Вопрос же не в том, в каком месте делать — вопрос в технологиях, комплектующих и всем прочем. То есть, и на японском заводе можно производить плохо, если использовать плохую технологию или недостаточно качественные комплектующие. Вот поэтому я сомневаюсь, что там что-то сильно улучшится или ухудшится. Потому что в АвтоВАЗе давным-давно были собственниками концерна «Рено»-«Ниссан», как раз тоже французско-японского, и в принципе то, что можно было сделать на уровне качества, перенять у японцев и у французов, я думаю, АвтоВАЗ уже давно это перенял. Но чтобы что-то кардинально у российского производителя стало качественным на уровне, скажем, «Ниссана» или «Тойоты», то тут вопрос все-таки в качестве комплектующих, а не только в месте. В уровне менеджмента, в качестве подготовки сотрудников и так далее. То есть, за этим нужно следить с точки зрения разных параметров, а не только, повторюсь, завода и техники, на которых производят автомобиль», — перечислил эксперт факторы, оказывающие влияние на потребительские характеристики автомобилей Lada.
Не так давно к качеству продукции АвтоВАЗа были серьезные нарекания у потребителей. Про машины, сошедшие с конвейера завода, слагали анекдоты, их безжалостно разбивали на киносъемках и покупали в качестве первого авто водителям-новичкам. Однако за последнее десятилетие злые языки перестали ехидничать на тему автомобилей семейства Lada, поскольку завод-производитель сумел наладить выпуск достаточно качественной продукции.
Ранее Борис Пивовар рассказал, как покупка АвтоВАЗом мощностей завода Nissan в Санкт-Петербурге может отразиться на авторынке в России и на экономике региона.