Сможет ли японский завод сделать «Ладу» «Ниссаном»: экономист Пивовар об «обновке» АвтоВАЗа

Не так давно к качеству продукции АвтоВАЗа были серьезные нарекания у потребителей. Про машины, сошедшие с конвейера завода, слагали анекдоты, их безжалостно разбивали на киносъемках и покупали в качестве первого авто водителям-новичкам. Однако за последнее десятилетие злые языки перестали ехидничать на тему автомобилей семейства Lada, поскольку завод-производитель сумел наладить выпуск достаточно качественной продукции.