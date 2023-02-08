Бесплатные пункты проката вещей для новорожденных заработают в Кировской области

Власти планируют открыть феврале 2023 года на базе комплексных центров соцобслуживания Кирово-Чепецка и Вятских Полян, а также при детских поликлиниках Слободского и Котельнича пункты проката вещей для детей с рождения до трех лет.
Как пишет издание «Кировская правда», в пунктах проката молодые родители будут иметь возможность выбрать требуемые вещи, получить консультацию эксперта и профильного врача. Аналогов этих учреждений нет в соседних регионах, заявила министр соцразвития Кировской области Ольга Шулятьева.
Такое заведение уже запустили в Кирове на базе областной детской больницы, благодаря чему 12 семей уже взяли напрокат свыше 30 предметов. К самым востребованным относят коляски, санки и ходунки.
Обеспечение пунктов проката инвентарем производится из средств областного бюджета. Кроме того, здесь принимаются в качестве пожертвования пригодные для эксплуатации предметы. Все вещи передаются желающим во временное пользование бесплатно.