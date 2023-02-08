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В Адыгее заключенный стал фигурантом дела за участие в ячейке АУЕ

Происшествия
В Адыгее заключенный стал фигурантом дела за участие в ячейке АУЕ

В Адыгее правоохранители возбудили уголовное дело в отношении заключенного, подозреваемого в участии и финансировании деятельности ячейки АУЕ✱ (экстремистское движение, запрещенное в РФ). Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Согласно данным ведомства, 36-летний житель Ставропольского края, отбывая наказание в исправительной колонии, систематически осуществлял сбор денег с других осужденных. Средства использовались для функционирования преступной организации на территории учреждения. Расследование продолжается.

  • ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация
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