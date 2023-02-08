Ямпольская предложила оценивать реализацию культурной политики на законодательном уровне

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила оценивать культурную политику на законодательном уровне и включать аналитику в ежегодный государственный доклад.
Ямпольская объяснила, что при реализации нацпроекта «Культура» используется метод суммирования. Комитет не единожды заявлял, что помимо этого нужна глубокая аналитика, чтобы выявить, как проект влияет на общество.
«Здесь культурология должна идти об руку с социологией, социальной психологией. И аналитику эту, считаю, следует включать в ежегодный госдоклад о состоянии культуры», — заявила Ямпольская «Парламентской газете».
Она считает, что культура — это не только количество, но и качество. Конечно, важно, сколько людей посетит культурные учреждения, но еще более весомо, какими они выйдут из кинотеатров и музеев.