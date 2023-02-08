Иммунолог Крючков заявил, что смерть от COVID-19 возможна через год после болезни

Важно помнить о риске отсроченной смерти при коронавирусе, опасность которой сохраняется даже через год после болезни, предупредил иммунолог Николай Крючков.
Новые подвиды COVID-19 могут быть более летальными. Даже если патогенность вируса не будет высокой, количество смертей и осложнений вырастет, сообщил медик.
«Не вызывает сомнений, что коронавирус будет и дальше адаптироваться к популяционному иммунитету, резкого падения не произойдет», — передает слова Николая Крючкова «Лента.ру».
Необходимо следить за здоровьем даже после выздоровления. Опасность отсроченной болезни сохраняется в течение года после выздоровления. Пик заболеваемости коронавирусом может прийтись на февраль и только летом станет известно приобрел ли COVID-19 статус сезонного, объяснил иммунолог.