Иммунолог Крючков заявил, что смерть от COVID-19 возможна через год после болезни

Необходимо следить за здоровьем даже после выздоровления. Опасность отсроченной болезни сохраняется в течение года после выздоровления. Пик заболеваемости коронавирусом может прийтись на февраль и только летом станет известно приобрел ли COVID-19 статус сезонного, объяснил иммунолог.