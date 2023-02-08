Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Иммунолог Крючков заявил, что смерть от COVID-19 возможна через год после болезни

Общество
Иммунолог Крючков заявил, что смерть от COVID-19 возможна через год после болезни

Важно помнить о риске отсроченной смерти при коронавирусе, опасность которой сохраняется даже через год после болезни, предупредил иммунолог Николай Крючков.

Новые подвиды COVID-19 могут быть более летальными. Даже если патогенность вируса не будет высокой, количество смертей и осложнений вырастет, сообщил медик.

«Не вызывает сомнений, что коронавирус будет и дальше адаптироваться к популяционному иммунитету, резкого падения не произойдет», — передает слова Николая Крючкова «Лента.ру».

Необходимо следить за здоровьем даже после выздоровления. Опасность отсроченной болезни сохраняется в течение года после выздоровления. Пик заболеваемости коронавирусом может прийтись на февраль и только летом станет известно приобрел ли COVID-19 статус сезонного, объяснил иммунолог.
советы врача риск смерти коронавирус
Военкоры ФАН
Лучшие в аду