Судан призвал Совет Безопасности ООН к отмене введенных против него международных санкций

Это произошло 7 февраля во время встречи главы МИД Али ас-Садика с посланниками государств — членов Совбеза в Хартуме. Ранее представитель Судана в ООН Аль-Харис Идрис Мухаммед направил в СБ письмо с призывом снять эмбарго на поставки оружия и другие санкции, введенные в 2005 году на фоне конфликта в Дарфуре. В заявлении МИД говорится, что встреча главы ведомства с посланниками западных государств касалась, главным образом, информирования их о позиции Хартума вокруг наложенных на страну международных ограничений.