Судан призвал Совет Безопасности ООН к отмене введенных против него международных санкций

Хартум, 8 февраля. Власти Судана призвали Совет Безопасности ООН приложить усилия для отмены международных санкций, наложенных на него в соответствии с резолюцией 1591 от 2005 года.
Это произошло 7 февраля во время встречи главы МИД Али ас-Садика с посланниками государств — членов Совбеза в Хартуме. Ранее представитель Судана в ООН Аль-Харис Идрис Мухаммед направил в СБ письмо с призывом снять эмбарго на поставки оружия и другие санкции, введенные в 2005 году на фоне конфликта в Дарфуре. В заявлении МИД говорится, что встреча главы ведомства с посланниками западных государств касалась, главным образом, информирования их о позиции Хартума вокруг наложенных на страну международных ограничений.
«Ситуация в Судане сегодня полностью отличается от той, что наблюдалась в 2005 году, когда были введены санкции. Нынешние события в стране требуют поддержки международным сообществом усилий местных партий по плавному переходу к демократии», — процитировали в пресс-службе министерства слова Ас-Садика.
Дипломат напомнил, что подписание в 2020 году Джубского мирного соглашения и выполнение предписанных в нем мер безопасности допускают отмену санкций и прекращения полномочий группы экспертов, назначенных в соответствии с резолюцией 1591. Стоит отметить, что в марте 2005 года Совет Безопасности учредил специальный комитет для контроля за выполнением введенных ограничений.
Встреча Ас-Садика с международными посланниками прошла на фоне предстоящего визита в Судан российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, совершающего турне по странам Северной Африки в целях расширения и укрепления отношений Москвы с региональными партнерами. Ожидается, что в ходе своего пребывания в Хартуме глава МИД РФ проведет переговоры со своим коллегой Али ас-Садиком, а также с другими представителями высшего руководства государства.