Врач-хирург Садхана Кала дала советы, как добиться здоровой и красивой кожи

Чтобы сохранить здоровье кожи, нужно отказаться от употребления алкоголя и курения. К тому же важно спать не менее восьми часов в сутки и регулярно заниматься спортом, например, интенсивной ходьбой. Желательно избегать стресса и ультрафиолетовых лучей. Не стоит мучить организм жесткими диетами, посоветовала Садхана Кала.