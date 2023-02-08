Врач-хирург Садхана Кала дала советы, как добиться здоровой и красивой кожи

Как добиться здоровой и красивой кожи, рассказала врач-хирург, специалист по репродуктивному здоровью из Уппсальского университета Садхана Кала.
Здоровая кожа необязательно совершенная. На ней могут присутствовать незначительные изъяны, рассказала Садхана Кала в материале для Times Of India. Однако важно, чтобы кожа сияла и оставалась упругой.
«Но здоровая кожа не красная, не воспаленная, не слишком жирная или сухая, гладкая с незначительными высыпаниями», — отметила врач-репродуктолог.
Чтобы сохранить здоровье кожи, нужно отказаться от употребления алкоголя и курения. К тому же важно спать не менее восьми часов в сутки и регулярно заниматься спортом, например, интенсивной ходьбой. Желательно избегать стресса и ультрафиолетовых лучей. Не стоит мучить организм жесткими диетами, посоветовала Садхана Кала.