Виктор Бут рассказал, как изменилась Россия

— В любом обществе, есть какая-то малая часть населения, которая в таких ситуациях поступает именно так. Как мы знаем из истории, точно такая же ситуация была и во время первой мировой войны, и во время второй мировой войны. Так что здесь ничего удивительного нет. Посмотрите, опять же, какая часть нашей большой и огромной Родины, уехала? Правильно, ну это меньше 0,01%. Поэтому, говорить о каком-то массовом явлении, о каком-то кризисе не стоит. Те, кто уехал, у них были разные причины. Кто-то из них быстро осознал, что ничего не происходит и вернулся. Продолжает свою работу. По крайне мере они решили быть вместе с родиной. А кто-то решил, что настало время, когда они могут зарабатывать на том, что какие-то дядьки «за бочку варенья и целую коробку печенья, их быстро запишут в буржуинство». Помните, как в том старом мультфильме про Мальчиша Кибальчиша, в котором мальчиш-плохиш надеялся продаться буржуинам и жить счастливо припеваючи. Так и эти. Чем все закончилось, мы помним.