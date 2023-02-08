Виктор Бут рассказал, как изменилась Россия

«Это действительно новый уровень, совершенно новый стандарт и стандарт жизни в городах». Возвращенный из США в рамках обмена заключенных, российский предприниматель Виктор Бут рассказал свое мнение о ситуации в стране и за ее пределами. В интервью он поделился взглядом, дал свою оценку происходящего и изменениям, которые он увидел в России.
В беседе с журналистом ФАН Виктор Бут ответил на ряд вопросов, касающихся ситуации в стране и положении, в котором она оказалась.
— Это же наша родная страна. Это наша Родина. Прошло много времени и естественно, перемены, конечно же есть. И они в лучшую сторону.
— Назовите навскидку, что Вам понравилось из увиденного?
— Изменения произошедшие в плане инфраструктуры Москвы и Санкт-Петербурга. Федеральные трассы, на которых мне довелось проехать. Это конечно очень положительное изменение. Это действительно новый уровень, совершенно новый стандарт и стандарт жизни в городах. Москва действительно стала очень комфортабельным, очень красивым, очень чистым городом. Многие улицы, несмотря на то, что я их хорошо знаю, был удивлен насколько они изменились — в лучшую сторону. Несмотря на сугробы и слякоть — Москва смотрится просто как зимняя сказка.
— Тем не менее есть люди, которые говорят, что все что у нас есть — это плохо…
— Вы понимаете — это старая дилемма. Для одних стакан наполовину пуст, для других стакан наполовину полон. Вот те, кто критикует, пусть предлагают конкретные предложения, если они у них есть. Пусть выходят с ними. Критиковать кого-то легко, а вот участвовать в конструктивном диалоге не у всех хватает духа. Легко создавать протестные движения, особенно, когда есть финансирование из-за рубежа. Очень трудно ежедневно кропотливым трудом менять страну к лучшему. Работать над тем, чтобы изменились не только инфраструктуры, но и люди. Это комплексная работа по изменению и законодательства, изменению поведения граждан. Посмотрите, как в Москве люди стали относиться к городу, к общественному транспорту.
— В продолжение этой темы. СВО показала, правильнее сказать — вскрыла неприятную для страны особенность, многие люди не восприняли ее, даже обвинили страну. Кое-кто из сбежавших желают развала стране, угрожают людям. Почему, это стало возможным?
— В любом обществе, есть какая-то малая часть населения, которая в таких ситуациях поступает именно так. Как мы знаем из истории, точно такая же ситуация была и во время первой мировой войны, и во время второй мировой войны. Так что здесь ничего удивительного нет. Посмотрите, опять же, какая часть нашей большой и огромной Родины, уехала? Правильно, ну это меньше 0,01%. Поэтому, говорить о каком-то массовом явлении, о каком-то кризисе не стоит. Те, кто уехал, у них были разные причины. Кто-то из них быстро осознал, что ничего не происходит и вернулся. Продолжает свою работу. По крайне мере они решили быть вместе с родиной. А кто-то решил, что настало время, когда они могут зарабатывать на том, что какие-то дядьки «за бочку варенья и целую коробку печенья, их быстро запишут в буржуинство». Помните, как в том старом мультфильме про Мальчиша Кибальчиша, в котором мальчиш-плохиш надеялся продаться буржуинам и жить счастливо припеваючи. Так и эти. Чем все закончилось, мы помним.
— Кем Вы видите себя в большой политике?
— Ну вопрос, наверное, пока, преждевременный. Я просто стараюсь делать то, что могу сделать на данный момент. Каких-то больших планов не строю. Мало времени прошло. Всего лишь два месяца. Понимаете, что такое два месяца для человека, который не был в стране 15 лет. Даже познакомиться просто и поговорить с людьми, требуется время. Поэтому очень рано еще говорить о планах. Для себя я еще никаких решений не принимал.
— Однако, Вы уже приняли решение, и ездили за «красную ленту», с гуманитарной миссией.
— А почему за «красной лентой»? Я такого термина не понимаю. Они вошли в состав Российской Федерации. Это как раз таки наша территория. Да, можно назвать новыми территориями, но называть их «за красной лентой» как-то непонятно. Это исторически русские земли. Там все люди говорят по-русски. Поэтому говорить о какой-то «красной ленте» неправильно. Это режет слух.
— Вы там были с гуманитарной миссией. Намерены ли Вы продолжить эту работу?
— Да, продолжу. При любом удобном случае я буду заниматься этим.
— Каким Вы видите будущее России? Страна — изгой, как говорят на Западе и оппозиция. Или страна победитель?
— Понимаете, это два разных, противоположных взгляда. Россия всегда в истории была, есть и будет страной победителем. Я верю в ее Победу. Какая же она изгой? Давайте посмотрим хотя бы на географию. Запад пытается нас изолировать, а что получилось? 75% населения Земли фактически поддерживают. Китай, Индия, вся Африка, большинство стран Латинской Америки. Кто нам противостоит? Европа, США, Австралия, Япония, Новая Зеландия и Южная Корея. Страны, которые всегда были вассалами вашингтонскому режиму, их сателлитами. О какой стране изгое идет речь? Это абсолютно не соответствует истине. Более того, посмотрите за последние 9 месяцев Россия смогла нарастить торговый оборот со многими странами. Многие торговые сделки перешли от использования доллара и евро при сделках к расчетам в национальных валютах. Это очень хороший шаг. Вы знаете, я ожидаю что в ближайшее время произойдет крах всей мировой экономики, основанной на долларах и произойдет ее замена на такую многополярную финансовую устойчивую систему. Как это произойдет, к сожалению, не эксперт, дорожную карту не напишу, но видится, что эти перемены давно назрели и мы, ну наверно нам, посчастливится это скоро увидеть своими глазами. (на последний вопрос Виктор Бут ответил, как президент России Владимир Путин, даже интонация такая же. — Прим. ФАН)
Виктор Бут провел в американском заключении 15 лет и был обвинен в торговле оружием и покушении на жизнь граждан США. Все это время он отрицал свою вину, а Российская Федерация вела переговоры по его обмену. В 2022 году с Виктора были сняты все обвинения, а он получил возможность вернуться в Россию.