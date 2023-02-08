Глава МИД Судана намерен обсудить с Лавровым формирование гражданского правительства

Хартум, 8 февраля. Министр иностранных дел Судана Али ас-Садик ждет скорого приезда российского коллеги Сергея Лаврова, который должен прибыть в республику в ближайшее время. Стороны планируют обсудить реализацию рамочного соглашения о передачи власти гражданским лицам, подписанное военными и политическими силами государства два месяца назад, пишет местное издание Alyoumaltali.
Глава внешнеполитического ведомства заявил, что суданская сторона рада принять министра из РФ, поскольку Москва является традиционным другом Хартума. По его словам, страны связывают прочные, устоявшиеся и развитые отношения, основанные на взаимном уважении и равноправии.
«Мы представим российской стороне разъяснения о ходе политического процесса в Судане и усилиях, прилагаемых для достижения национального сближения, ведущих к формированию гражданского правительства, которое продолжит процесс перехода и приведет страну к выборам», — рассказал он.
Стоит отметить, что Сергей Лавров посетит Судан в рамках турне по Африке. В частности, глава МИД России планирует обсудить вопросы проблематики в регионах континента и укрепить сотрудничество с африканскими государствами.
Напомним, что 5 декабря 2022 года военное и политическое руководство республики подписало рамочное соглашение о передачи власти гражданским лицам. Документ подразумевает установление в стране нового переходного периода сроком на два года, завершение которого ознаменуется проведение всеобщих выборов. Россия в свою очередь поддержала стремление Хартума урегулировать многолетний кризис.