Глава МИД Судана намерен обсудить с Лавровым формирование гражданского правительства

Напомним, что 5 декабря 2022 года военное и политическое руководство республики подписало рамочное соглашение о передачи власти гражданским лицам. Документ подразумевает установление в стране нового переходного периода сроком на два года, завершение которого ознаменуется проведение всеобщих выборов. Россия в свою очередь поддержала стремление Хартума урегулировать многолетний кризис.