Четыре автомобиля «Нива» получили сотрудники природоохранного ведомства Амурской области

Как правило, инспекторов вызывают в такие места, где на обычной машине не проехать, поэтому для эффективной работы подходят только внедорожники. Новые автомобили направлены в муниципалитеты, где обитают амурские тигры. Помимо оперативных выездов на места в случае конфликтного поведения полосатых хищников, новые «Нивы» инспекторы будут использовать для охраны охотничьих угодий и отслеживания перемещений животных.