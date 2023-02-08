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Четыре автомобиля «Нива» получили сотрудники природоохранного ведомства Амурской области

Общество

Четыре автомобиля «Нива» повышенной проходимости были переданы сотрудникам конфликтных групп, которые выезжают на места в случаях инцидентов в Амурской области.

Четыре автомобиля «Нива» получили сотрудники природоохранного ведомства Амурской области

Ключи от отечественных внедорожников передал инспекторам начальник управления по охране животного мира региона Алексей Абросимов, сообщает сетевое издание «Телепорт.рф». Парк автомобильной техники обновляется благодаря поддержке правительства Амурской области и центра «Амурский тигр».

Как правило, инспекторов вызывают в такие места, где на обычной машине не проехать, поэтому для эффективной работы подходят только внедорожники. Новые автомобили направлены в муниципалитеты, где обитают амурские тигры. Помимо оперативных выездов на места в случае конфликтного поведения полосатых хищников, новые «Нивы» инспекторы будут использовать для охраны охотничьих угодий и отслеживания перемещений животных.
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