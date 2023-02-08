Четыре автомобиля «Нива» получили сотрудники природоохранного ведомства Амурской области

Четыре автомобиля «Нива» повышенной проходимости были переданы сотрудникам конфликтных групп, которые выезжают на места в случаях инцидентов в Амурской области.
Ключи от отечественных внедорожников передал инспекторам начальник управления по охране животного мира региона Алексей Абросимов, сообщает сетевое издание «Телепорт.рф». Парк автомобильной техники обновляется благодаря поддержке правительства Амурской области и центра «Амурский тигр».
Как правило, инспекторов вызывают в такие места, где на обычной машине не проехать, поэтому для эффективной работы подходят только внедорожники. Новые автомобили направлены в муниципалитеты, где обитают амурские тигры. Помимо оперативных выездов на места в случае конфликтного поведения полосатых хищников, новые «Нивы» инспекторы будут использовать для охраны охотничьих угодий и отслеживания перемещений животных.