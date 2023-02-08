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Врач Агапкин развеял миф о популярном народном средстве от боли в горле

Общество
Врач Агапкин развеял миф о популярном народном средстве от боли в горле

Популярный миф о народном способе лечения горла развеял врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин.

Специалист оценил эффективность использования горячего чая в борьбе с недугом. По словам врача, при боли в горле напиток может даже навредить.

«Избавиться от боли в горле, как ни странно, помогает мороженое, а горячий чай может даже, наоборот, усилить процессы воспаления», — заявил Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия-1».

Неправильное лечение боли в горле может привести к серьезным последствиям для здоровья, ранее предупредила отоларинголог, фониатр Галина Улезько. Бесконтрольный прием леденцов, применение спреев и ингаляторов чреваты аллергией, убеждена специалист.
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