Врач Агапкин развеял миф о популярном народном средстве от боли в горле

Популярный миф о народном способе лечения горла развеял врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин.
Специалист оценил эффективность использования горячего чая в борьбе с недугом. По словам врача, при боли в горле напиток может даже навредить.
«Избавиться от боли в горле, как ни странно, помогает мороженое, а горячий чай может даже, наоборот, усилить процессы воспаления», — заявил Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия-1».
Неправильное лечение боли в горле может привести к серьезным последствиям для здоровья, ранее предупредила отоларинголог, фониатр Галина Улезько. Бесконтрольный прием леденцов, применение спреев и ингаляторов чреваты аллергией, убеждена специалист.