Годовая прибыль «большой нефтяной пятерки» на Западе составила рекордные 195 млрд долларов

Ведущие нефтяные корпорации Запада за прошедший год заработали около 200 млрд долларов, сообщает издание «Коммерсантъ».
Журналисты портала уточнили, что значительное повышение стоимости энергоносителей привело к увеличению прибыли у американских ExxonMobil и Chevron, британских BP и Shell, а также французской TotalEnergies. Вместе они заработали порядка 195 млрд долларов.
Ряд правозащитников и политиков, узнав об этом факте, призвали властей этих стран обложить нефтяников налогом на сверхприбыль, а полученные средства потратить на поддержку малообеспеченных слоев населения, которые наиболее пострадали от роста цен.
Рекордный уровень прибыли отраслевых организаций также заставил некоторых экспертов рынка предположить, что государства, где работают эти фирмы, могут рассмотреть возможность введения или увеличения пошлин на такую прибыль.