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Мальчика с попугаем в руках извлекли из-под завалов спустя 55 часов поисков в Турции

Происшествия
Мальчика с попугаем в руках извлекли из-под завалов спустя 55 часов поисков в Турции

В Турции спасателям удалось извлечь из-под завалов здания 13-летнего мальчика. Поиски продолжались 55 часов. Все это время ребенок держал в руках волнистого попугая. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Пострадавшего школьника госпитализировали. Его питомцу дали пищу и воду.

Мощное землетрясение в Турции обернулось серьезными последствиями. Погибли более 8,5 тыс. человек, ранения получили порядка 49 тыс. граждан. В десяти пострадавших районах ввели режим чрезвычайного положения. Специалисты продолжают поисково-спасательные мероприятия.
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