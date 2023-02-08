Мальчика с попугаем в руках извлекли из-под завалов спустя 55 часов поисков в Турции

В Турции спасателям удалось извлечь из-под завалов здания 13-летнего мальчика. Поиски продолжались 55 часов. Все это время ребенок держал в руках волнистого попугая. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Пострадавшего школьника госпитализировали. Его питомцу дали пищу и воду.
Мощное землетрясение в Турции обернулось серьезными последствиями. Погибли более 8,5 тыс. человек, ранения получили порядка 49 тыс. граждан. В десяти пострадавших районах ввели режим чрезвычайного положения. Специалисты продолжают поисково-спасательные мероприятия.