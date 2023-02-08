В Петербурге раскрыли крупную коррупционную схему по получению прав в автошколах

Сотрудники МВД раскрыли коррупционную схему в сфере приема экзаменов на водительские права в Петербурге. Под прицел правоохранителей попали сотрудники пяти сетевых автошкол Северной столицы, а также принимавшие экзамены инспекторы ГИБДД, сообщил начальник управления общественных связей ГУ МВД СПб Вячеслав Степченко.
По данным следствия, претендентам в водители гарантировалась успешная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД за денежное вознаграждение. Сумма варьировалась от 65 до 160 тысяч рублей. Коррупционная схема существовала на протяжении нескольких лет.
По факту преступлений возбуждены уголовные дела и организованы масштабные обыски. Устанавливаются все причастные к незаконной схеме.