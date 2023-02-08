В Петербурге раскрыли крупную коррупционную схему по получению прав в автошколах

По данным следствия, претендентам в водители гарантировалась успешная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД за денежное вознаграждение. Сумма варьировалась от 65 до 160 тысяч рублей. Коррупционная схема существовала на протяжении нескольких лет.