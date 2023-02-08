Журналисту Кара-Мурзе продлили арест по делу о фейках про ВС РФ

В Москве прошло заседание Басманного суда по делу журналиста Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом в России). Мера пресечения в виде ареста продлена фигуранту до 12 марта.
В отношении подследственного возбуждено уголовное дело о распространении фейков. По версии следствия, находясь в США, журналист публично распространил фейковую информацию о действиях российских военнослужащих.
Ранее суд вынес заочно приговор блогеру Веронике Белоцерковской✱. За аналогичное преступление она получила девять лет заключения.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами