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Журналисту Кара-Мурзе продлили арест по делу о фейках про ВС РФ

Происшествия
Журналисту Кара-Мурзе продлили арест по делу о фейках про ВС РФ

В Москве прошло заседание Басманного суда по делу журналиста Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом в России). Мера пресечения в виде ареста продлена фигуранту до 12 марта.

В отношении подследственного возбуждено уголовное дело о распространении фейков. По версии следствия, находясь в США, журналист публично распространил фейковую информацию о действиях российских военнослужащих.

Ранее суд вынес заочно приговор блогеру Веронике Белоцерковской✱. За аналогичное преступление она получила девять лет заключения.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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