В РПЦ назвали разрушительной идею о гендерно-нейтральных терминах для обозначения бога

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе прокомментировал идею английской церкви ввести гендерно-нейтральные термины для обозначения бога.
Соответствующую инициативу сейчас рассматривает специальная комиссия в Британии. Местные священнослужители пытаются оценить, насколько вероятен отказ от употребления местоимения «он» по отношению к богу.
Представитель РПЦ убежден, что священные тексты являются неприкосновенными. И попытка изменить их в угоду новой политкорректности не приведет ни к чему доброму.
«Мы всегда считали, что любые попытки цензурирования священных текстов являются разрушительными для религиозной традиции — неважно какой», — приводит слова Кипшидзе радио «Говорит Москва».
Предложенные в Британии изменения будет тяжело реализовать в языке. Таким мнением ранее поделились лингвисты.