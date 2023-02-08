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В РПЦ назвали разрушительной идею о гендерно-нейтральных терминах для обозначения бога

Общество
В РПЦ назвали разрушительной идею о гендерно-нейтральных терминах для обозначения бога

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе прокомментировал идею английской церкви ввести гендерно-нейтральные термины для обозначения бога.

Соответствующую инициативу сейчас рассматривает специальная комиссия в Британии. Местные священнослужители пытаются оценить, насколько вероятен отказ от употребления местоимения «он» по отношению к богу.

Представитель РПЦ убежден, что священные тексты являются неприкосновенными. И попытка изменить их в угоду новой политкорректности не приведет ни к чему доброму.

«Мы всегда считали, что любые попытки цензурирования священных текстов являются разрушительными для религиозной традиции — неважно какой», — приводит слова Кипшидзе радио «Говорит Москва».

Предложенные в Британии изменения будет тяжело реализовать в языке. Таким мнением ранее поделились лингвисты.
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