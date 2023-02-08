Вице-премьер Италии Сальвини признался, что не жалеет об отсутствии Зеленского на «Сан-Ремо»

Отсутствие президента Украины Владимира Зеленского на музыкальном конкурсе «Сан-Ремо» не вызвало сожаления у вице-премьера Италии Маттео Сальвини. В этом признался сам министр транспорта и инфраструктуры республики.
Он дал понять, что не планирует смотреть заключительный вечер фестиваля, где озвучат обращение украинского лидера. Итальянский вице-премьер счел «неуместным» выносить конфликт на данное мероприятие.
«Для многих итальянцев это сложный момент, мне не жаль, что Зеленского нет», — отметил Сальвини в эфире RTL.
Ранее стало известно, что итальянцы не разделили намерение главы Украины выступить на музыкальном конкурсе. Подписи в соответствующей петиции поставили более 30 тысяч граждан, передает «360». Свою позицию выразили журналисты, политики и преподаватели.