«Не надо жить на широкую ногу»: депутат Скруг обратился к российским чиновникам

Средства, которые часть российский чиновников стремятся потратить на роскошный отдых на чужбине, лучше направить туда, где они сегодня особенно нужны в нашей стране. С таким призывом в беседе с ФАН выступил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Валерий Скруг.
Инициатива о запрете чиновникам выезда за рубеж на отдых в период проведения специальной военной операции (СВО) получила широкую популярность в Сети. Отмечается, что пристрастие отдельных государственных служащих демонстрировать времяпрепровождение в роскошных условиях может привести к деморализации и расколу внутри российского общества.
В беседе с Федеральным агентством новостей Валерий Скруг выразил поддержку такой идеи. Парламентарий также добавил, что он и его коллеги придерживаются этой линии, без каких-либо законодательных ограничений.
«Положительно отношусь. Мы уже приняли решение — депутаты никуда не едут», — заявил парламентарий.
Кроме того, Валерий Скруг отметил, что манера демонстрировать благополучие и избыток материальных благ всегда не к лицу чиновнику. Особенно важно помнить об этом в период проведения СВО.
«На широкую ногу вообще не надо отдыхать. Вообще, [средства] лучше направить на цели, которые всем нам известны. Какие могут быть вопросы!», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он подчеркнул, что отечественным элитам следует больше думать о том, чтобы их капитал работал на благо собственной страны.
«Нужно все деньги оставлять здесь», — подытожил народный избранник.
Ранее депутат Госдумы Леонид Огуль поделился своим отношением к идее запрета выезда чиновников на отдых за рубеж. Собеседник поддержал инициативу предпринимателя Евгения Пригожина.