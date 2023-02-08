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«Не надо жить на широкую ногу»: депутат Скруг обратился к российским чиновникам

Общество
«Не надо жить на широкую ногу»: депутат Скруг обратился к российским чиновникам

Средства, которые часть российский чиновников стремятся потратить на роскошный отдых на чужбине, лучше направить туда, где они сегодня особенно нужны в нашей стране. С таким призывом в беседе с ФАН выступил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Валерий Скруг.

Инициатива о запрете чиновникам выезда за рубеж на отдых в период проведения специальной военной операции (СВО) получила широкую популярность в Сети. Отмечается, что пристрастие отдельных государственных служащих демонстрировать времяпрепровождение в роскошных условиях может привести к деморализации и расколу внутри российского общества.

«Не надо жить на широкую ногу»: депутат Скруг обратился к российским чиновникам

В беседе с Федеральным агентством новостей Валерий Скруг выразил поддержку такой идеи. Парламентарий также добавил, что он и его коллеги придерживаются этой линии, без каких-либо законодательных ограничений.

«Положительно отношусь. Мы уже приняли решение — депутаты никуда не едут», — заявил парламентарий.

Кроме того, Валерий Скруг отметил, что манера демонстрировать благополучие и избыток материальных благ всегда не к лицу чиновнику. Особенно важно помнить об этом в период проведения СВО.

«На широкую ногу вообще не надо отдыхать. Вообще, [средства] лучше направить на цели, которые всем нам известны. Какие могут быть вопросы!», — пояснил собеседник ФАН.
«Не надо жить на широкую ногу»: депутат Скруг обратился к российским чиновникам

В завершение он подчеркнул, что отечественным элитам следует больше думать о том, чтобы их капитал работал на благо собственной страны.

«Нужно все деньги оставлять здесь», — подытожил народный избранник.

Ранее депутат Госдумы Леонид Огуль поделился своим отношением к идее запрета выезда чиновников на отдых за рубеж. Собеседник поддержал инициативу предпринимателя Евгения Пригожина.
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