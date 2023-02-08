«Не надо жить на широкую ногу»: депутат Скруг обратился к российским чиновникам

Средства, которые часть российский чиновников стремятся потратить на роскошный отдых на чужбине, лучше направить туда, где они сегодня особенно нужны в нашей стране. С таким призывом в беседе с ФАН выступил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Валерий Скруг.